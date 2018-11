Britse game-industrie verzet zich tegen Brexit deal

In een gezamenlijk initiatief met de anti-Brexit organisatie Gamers4EU en de game-industrie hebben verschillende bekende Britse ontwikkelaars zich uitgesproken tegen de deal van Premier May. De groep wil dat het Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van de Europese Unie omdat een vertrek verschrikkelijke consequenties zal hebben voor de interactieve entertainment industrie van het land, zo schrijft het collectief in een open brief aan de regering.

De brief is op dit moment ondertekend door namen als o.a. Peter Molyneux (Fable) , Ian Livingstone (Games Workshop & Eidos), Rhianna Pratchett (Tomb Raider), Charles Cecil (Broken Sword) en Riccardo Zacconi (King). In totaal hebben 127 bedrijven hun handtekening onder de brief gezet. Vorige maand is er een soortgelijke brief verzonden vanuit de Britse tech industrie.

Dit weekend hebben de leiders van de verschillende Europese landen hun goedkeuring gegeven aan het Brexit akkoord zoals dat er nu ligt. Op 11 december is het aan Premier May om de meerderheid van de stemmen in het Britse parlement te vergaren. Als ze dit voor elkaar krijgt vertrekt Engeland op 29 maart 2019 officieel uit de Europese Unie.