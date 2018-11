Fortnite heeft 200 miljoen geregistreerde spelers

De game heeft nu 200 miljoen geregistreerde spelers. Dat is evenveel als het aantal inwoners van Pakistan. Nu is er een verschil tussen het aantal actieve spelers en geregistreerde spelers. Zo moesten Fortnite spelers op de Switch die ook actief zijn op de PlayStation 4 een tweede account aanmaken omdat Sony moeilijk deed over het delen van accountgegevens met andere uitgevers.

De laatste keer dat het aantal geregistreerde fortnite spelers is gemeten was in juni toen de teller nog op 125 miljoen stond. Knappe prestatie, een groei van 60% binnen 5 maanden. In augustus is voor het laatst de actieve spelersgroep van de game bekend gemaakt. Toen waren er ruim 78 miljoen gamers actief op de verschillende platformen waarop de game speelbaar is.

Epic Games heeft net de nieuwste patch voor de game gelanceerd met bug fixes en aanpassingen op de schade die o.a. shotguns doen. Verder hebben spelers een winterse storm gesignaleerd nabij het battle royale eiland, die vermoedelijk de game in een kerstsfeer zal brengen.