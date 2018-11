Review: Fallout 76

Bethesda heeft een reputatie. Ze maken vaak fantastische werelden met veel interactie met haar inwoners. Ze brengen hun games ook vrijwel altijd uit vol bugs en glitches. Als speler van hun games wil je deze nog wel door de vingers zien omdat je overdonderd bent door de rest van de game. Die ene quest in Fallout 3, het gevecht met een van de draken in The Elder Scrolls Skyrim, of de mogelijkheid je eigen nederzettingen te bouwen in Fallout 4. Dat je hen de bugs en glitches vergeeft betekent echter niet dat de studio hiermee vrijuit gaat. Fallout 76 is een game die dit pijnlijk duidelijk maakt.

Ik begon de game in de bekende bunker. Er was een feestje geweest en het is nu tijd om de bunker te verlaten en de door oorlog vernietigde wereld weer op te bouwen. Waar je in de eerdere Fallout games direct start met een quest om de bunker te verlaten, is dat in deze game zo simpel als langs wat tafels lopen om spullen op te pakken, het overseer kantoor te bezoeken en je bent klaar om de wijde wereld in te trekken. Niet heel enerverend dus.

Net als in vorige delen kun je ook in Fallout 76 geheel naar eigen smaak een personage aanmaken. Ik blijk duidelijk geen smaak te hebben.