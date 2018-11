Iedereen mag weer video's maken van Nintendo

In 2013 begon Nintendo met Content ID Match. Een programma waardoor slechts een handjevol mensen Nintendo games mocht vastleggen en plaatsen op bijvoorbeeld Youtube en Vimeo. Content makers moesten wel akkoord gaan om hun advertentie inkomsten te delen met Nintendo. Deden zij dit niet, dan kregen zij van het Japanse bedrijf een copyright claim aan hun broek. Het bedrijf liet de content echter niet verwijderen, maar eiste alle inkomsten rond de video op van de persoon die de content heeft geplaatst.

Nintendo lijkt nu echter met zijn tijd mee te gaan. Het wordt veel makkelijker om Nintendo content te plaatsen, of om bijvoorbeeld een Twitch speel sessie uit te zenden. De inkomsten uit reclames hoeven de makers niet langer te delen met het bedrijf achter bekende figuren als Mario, Donkey Kong en Zelda.

Het bedrijf heeft nog wel regels, maar die zijn meer in lijn met die van andere console bouwers als Sony en Microsoft. Zo mag je bijvoorbeeld geen content tonen van een game die nog niet officieel is verschenen, zoals deze week het geval was met Super Smash Bros. Ultimate. Een game die officieel pas in december uitkomt, maar nu al op enkele torrents te vinden is.