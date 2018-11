FTC begint onderzoek naar loot boxes

De voorzitter van de Federal Trade Commission, Joseph Simons, zei dit tijdens een hoorzitting over data privacy. Senator Maggie Hasan (D) bracht het onderwerp ter tafel en Simmons beloofde dat de FTC onderzoek zal doen naar de ingame schatkisten en de commissie op de hoogte zal houden van haar bevindingen.

De lobbygroep voor de game-industrie kwam direct hierna met een statement dat loot boxes bedoeld zijn om de ervaring van de speler te verhogen en absoluut niets van doen hebben met gokken. Dit terwijl in bijvoorbeeld België en Nederland de kansspelautoriteit hier toch heel anders over denkt.

De belofte van de FTC voelt ook een beetje als mosterd na de maaltijd. Games als Star Wars Battlefront 2 en Shadow of War hebben hun loot boxen reeds verwijderd nadat spelers massaal in opstand zijn gekomen tegen hun praktijken. Grote titels als Call of Duty, FIFA en Overwatch maken nog wel steeds gebruik van het systeem. Vooral Call of Duty en FIFA lijken minder last te hebben van de community omdat deze games ook door meer casual gamers worden gespeeld die minder moeite lijken te hebben met dit verdienmodel.

Het principe van loot boxes kun je het beste vergelijken met de oude voetbalplaatjes. Je koopt een kist voor echt geld, zonder te weten wat er in zit. Soms vind je iets waar je wat aan hebt, vaak ook niet waardoor sommige mensen zich gedwongen voelen om meer geld aan het spel uit te geven. Groot verschil is echter dat sommige voetbalplaatjes nu veel geld waard zijn terwijl digitale items geen waarde hebben buiten het spel.

Loot boxes zijn ontstaan in free to play games die hun hele verdienmodel hierop gericht hebben. De laatste jaren was er een trend dat ook spellen die voor zestig euro in de winkel liggen content afscheiden zodat de speler zich gedwongen zou voelen om nog meer geld aan het spel uit te geven.