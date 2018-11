Mogelijk nieuwe Nintendo Switch onderweg

Maar na Sony, die zijn PS4 een refresh gaf in de vorm van de PS4 Pro en de Xbox One, die zelfs twee vernieuwingen heeft gekregen met de Xbox One S en Xbox One X, lijkt Nintendo nu ook deze afslag te gaan nemen. Er gaan namelijk steeds luider wordende geruchten dat de Japanse console bouwer haar in 2017 verschenen Switch een update wil geven.

Nintendo zou dit willen doen om het sale momentum rond de Switch hoog te houden. Het in Kyoto gevestigde bedrijf denkt erover om het display van de Switch te verbeteren. Het zou echter niet gaan om een grote stap naar bijvoorbeeld Oled, zoals de nieuwste high end smartphones deze hebben.

Nintendo zou op dit moment druk bezig zijn om de kosten op een rij te zetten, om zo een verbeterd product in de schappen te kunnen leggen voor een goede prijs, waar men nog voldoende winst op maakt. De nieuwe Switch zou ergens in de zomer van 2019 uit moeten komen. Het is overigens niet de eerste keer dat Nintendo een console een refresh geeft. Ook de Gameboy Advance en 3DS zijn in verschillende varianten verschenen.

Volgens een rapport van Strategy Analytics zal Nintendo in 2019 meer Switch consoles verkopen dan Sony PS4 aan de man weet te brengen. Het bedrijf verwacht dat er 17,3 miljoen Switch consoles verkocht zullen worden, terwijl de PlayStation 4 er 17,1 miljoen verkoopt. Microsoft's Xbox One moet het doen met een derde plek met 10 miljoen verkochte exemplaren.

Toch geeft dit een vertekend beeld. De Switch zit in de eerste fase van haar life cycle terwijl de PS4 naar haar laatste fase doorschuift. Van zowel Sony als Microsoft wordt verwacht dat zij de opvolgers op hun huidige consoles in 2020 aankondigen en in het laatste kwartaal van 2020 in de winkel zullen leggen. Dit houdt niet het eind van de huidige generatie consoles in. Veel spellen zullen dan op beide versies verschijnen.