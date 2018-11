De gesloten alpha van Anthem begint in december

Anthem wordt een shared world game waarin spelers in een mech suit kruipen, genaamd een Javelin. Samen met vrienden of onbekenden kun je de wereld gaan verkennen, missies uitvoeren of een van de moeilijke Strongholds aanvallen. De game tapt in veel zaken uit hetzelfde vaatje als spellen als Destiny en The Division. Groot verschil is de verticale opzet van de levels. Deze game krijgt nu een gesloten alpha op 8 en 9 december waar jij je voor kunt inschrijven. Alles wat je nodig hebt is een Electronic Arts account.

Houd er rekening mee dat een inschrijving niet betekent dat je toegang krijgt tot de alpha. Bioware kiest een handjevol mensen om deel te nemen aan de testversie. Andere spelers komen op een wachtlijst terecht. De alpha wordt gehouden op alle platformen waarop Anthem zal verschijnen, de pc, PS4 en Xbox One. PS4 en Xbox One bezitters moeten wel in het bezit zijn van een PlayStation Plus of Xbox Live Gold abonnement om mee te kunnen doen aan de alpha. Houd er rekening mee dat het moeilijk is om de site te bereiken gezien de grote interesse in de game.

Anthem is een geheel nieuwe game van Bioware. De wereld van Anthem is gemaakt als een Games as Service model, wat zoveel inhoudt dat de spelmaker de game-wereld steeds zal laten evolueren. Hij verandert steeds om spelers betrokken te houden bij het spel door nieuwe uitdagingen toe te voegen. Je kunt de game samen, maar ook solo spelen. Tijdens de lancering zal er nog geen multiplayer beschikbaar zijn. Bioware sluit niet uit dat dit later wordt toegevoegd. De game wordt gemaakt in de laatste versie van de Frostbite engine, waar ook spellen als Star Wars Battlefront 2 en Battlefield 1 en V mee zijn gemaakt.

Bioware's baas Casey Hudson heeft in een studio update gehint dat een aankondiging voor een nieuwe Dragon Age game aanstaande is. Hudson schrijft "Dragon Age is een ongelooflijk belangrijke franchise voor onze studio en we zijn verheugd deze voort te zetten. Houd de website de komende maand goed in de gaten". Fans van de serie hopen al jaren op een vervolg van de laatste Dragon Age game: Dragon Age Inquisition die november 2014 verscheen.