Nintendo zegt nee tegen Elon Musk

Musk mag niet karten in zijn karretje van Nintendo

Hij wilde graag het populaire Nintendo spel Mario Kart speelbaar maken in Tesla's. Hij kreeg echter nul op rekest. Hij krijgt geen licentie van de Japanse uitgever en spelmaker om het spel speelbaar te maken in zijn elektrische bolides. Dit heeft hij op Twitter uitgelegd als antwoord op een liefhebber van zijn auto's. Wel lijkt de weg vrij om Valve's Steam in de auto's te installeren.

Eerder dit jaar deed Musk een oproep op Twitter, dat hij op zoek was naar mensen die werkzaam zijn als spelontwikkelaar. Dit omdat hij graag games wil laten maken voor in zijn Tesla's die 'super fun' zouden zijn. Verder wilde hij dat de games het scherm van de auto, mobiele telefoons en de auto zelf zou combineren. Ontwikkelaar Supercell en de bedenker van Player Unknown Battle Grounds reageerden op Musk, maar lijken niet op zijn aanbod te zijn ingegaan. Musk noemde toen Pokémon GO als inspiratie.

Elon Musk blijkt naast CEO van verschillende bedrijven ook een verwoed gamer te zijn. Hij lijkt vooral liefhebber te zijn van de games die Blizzard maakt. De online shooter Overwatch heeft zijn voorkeur. Verder noemt hij Bioshock, Mass Effect en de Fallout games als zijn favorieten. Daarnaast schijnt Musk Dungeon' s & Dragons te spelen met de makers van South Park die hem geregeld belachelijk hebben gemaakt in hun show. South Park maker Trey Parker vertelt dat hij hun speelsessie aan het voorbereiden was en Musk per mail vroeg wat voor klasse hij wilde spelen. De Tesla CEO kwam binnen 20 seconden bij Parker terug dat hij als een menselijke paladin wilde spelen.