Broncode Leisure Suit Larry te koop op Ebay

Is er iemand geïnteresseerd in 'deze troep'?

De maker van de Leisure Suit Larry-games, Al Lowe, heeft de broncode van de klassieke game rond de vunzige Larry aangeboden op Ebay. In een interview met een Youtuber zegt Lowe " Geen van mijn kinderen wil deze troep hebben, is er iemand die dat wel wil?" Het is niet het enige wat Lowe aanbiedt. Zo biedt de inmiddels 72 jaar oude spelmaker enkele boeken en games aan, op grote en kleine floppy's.

Op het moment van schrijven stond de teller al op 8100 dollar voor de code van de eerste game met Larry in de hoofdrol. Het bezitten van de code betekent echter niet dat je ook de copyright rechten bezit. Die zijn in handen van de uitgever van het spel. Verder geeft Lowe toe dat hij de floppy's niet heeft getest. Je weet dus niet of de stukjes game geschiedenis überhaupt nog werken.

Al Lowe maakte zijn eerste avonturen-games in 1982 op de Apple II, Dragons Keep, Bop-A-Bet en Troll's Tale. Uitgever Sierra kocht de games en Lowe begon spellen te maken voor hen. In het begin werkte hij aan veel Disney IP's, zoals een spel rond Winnie de Pooh, Donald Duck en The Black Cauldron. Later werkte hij aan King's Quest 3 en Police Quest 1. Naam en faam maakte hij echter pas met de Leisure Suit Larry games, waarvan het eerste deel, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, in 1987 verscheen.