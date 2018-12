Review: Hellblade: Senua's Sacrifice

Het in het Engelse Cambridge gevestigde Ninja Theory gooit sinds 2004 hoge ogen als het gaat om de games waarmee de studio op de proppen komt. Heavenly Sword was een PS3 exclusieve game die uit hetzelfde vaatje tapte als de klassieke God of War games. Enslaved had goede actie en platform elementen. De studio kreeg echter pas echt naam en faam toen het door Capcom gevraagd werd om Devil May Cry onder handen te nemen.

Toen het nieuwe uiterlijk van hoofdrolspeler Dante bekend werd gemaakt werden fans van de serie zo kwaad dat de Engelsen meerdere doodsbedreigingen te verduren kregen. DMC: Devil May Cry bleek echter een top game te zijn, maar een vervolg durfde Capcom toch niet aan. Daarom ging Ninja Theory aan de slag met een nieuwe game. Dat is Hellblade: Senua's Sacrifice geworden. Een game die tot nu toe alleen digitaal beschikbaar was, maar nu op disc in de schappen van je lokale gameboer komt te liggen.

Een mooi excuus om nog een keer stil te staan bij deze bijzondere game.

Hellblade biedt de speler een prachtig vormggegeven wereld.