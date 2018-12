Dota 2 strijd escaleert rond toernooi in China

Op 10 november berichten wij dat Chinese Dota 2 spelers woest waren op de organisators van een Dota 2 toernooi en de uitgever van het spel, Valve. Een speler uit de Filipijnen had diverse racistische uitingen gedaan tijdens het toernooi, gericht op de Chinese tegenpartij. De organisatie deed hier te weinig aan volgens het team uit China. Het escaleerde uiteindelijk toen Chinese spelers de game massaal negatieve beoordelingen begonnen te geven. Valve reageerde uiteindelijk met een standaard reactie, die de geest duidelijk niet terug in de fles heeft gekregen.

Nu blijkt dat de Filipijnse speler niet mag meedoen van de lokale overheid aan een toernooi in de Chinese stad Chongoing. De organisatie legt uit dat het voor hen kiezen of delen is. Of de speler wordt geweerd van het MOBA toernooi, of het hele feest gaat niet door. Het toernooi waar het team van de gewraakte speler zich wel voor geplaatst heeft, kent een prijzenpot van 25 miljoen dollar waardoor de ban hard aankomt. Andere bekende spelers mengen zich nu ook in het opstootje en dreigen dat zij niet naar het toernooi zullen komen als de desbetreffende gamer niet welkom is.

Net als het geval was in het originele verhaal, schittert uitgever en de maker van Dota 2, Valve door afwezigheid. Het bedrijf heeft nog niet de moeite genomen om zich uit te spreken over de ontstane situatie rond het toernooi in Chongoing. Het bedrijf is vermoedelijk bang om de Chinese markt te verliezen en houdt daarom de kaken stijf op elkaar.