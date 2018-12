Meer details Pokémon Go multiplayer bekend

De ontwikkelaar heeft zelfs enkele details van deze multiplayer uitgelegd. Wanneer de multiplayer live gaat, kunnen spelers kiezen om deel te nemen aan de multiplayer in drie verschillende categorieën:

De Great League (1500 Combat Power limiet per Pokémon).

De Ultra League (2500 Combat Power limiet per Pokémon)

De Master League (Geen Combat Power limiet per Pokémon)





In de Great & Ultra Leagues kunnen spelers niet alleen vertrouwen op de combat powers van hun Pokémon, maar ze zullen deze tactisch moeten gebruiken voordat ze aan het max zitten. Spelers die hier geen rekening mee willen houden kunnen uitwijken naar de Master League, waarin dergelijke beperkingen niet gelden.

"Bij het ontwerpen van Trainer Battles wilden we een ervaring creëren waar iedereen van kan genieten en ervoor kan zorgen dat verschillende soorten Pokémon hun sterke punten kunnen laten zien", legt Niantic uit op hun Twitter. De ontwikkelaar hoopt dat door verschillende leagues de trainer battles toegankelijk zijn voor iedereen. Helaas is op het moment van schrijven nog niet duidelijk wanneer de trainer battles live zullen gaan in Pokémon Go.