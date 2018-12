PUBG op mobiel 200 miljoen keer gedownload

Het Chinese tech bedrijf Tencent heeft vandaag vol trots de laatste cijfers rond Public Player Unknown Battlegrounds gedeeld en die liegen er niet om. De mobiele versie van de battle royale game is in 8 maanden inmiddels 200 miljoen keer gedownload. De game kent dagelijks 30 miljoen actieve spelers. Hiermee wist de game in het derde kwartaal van dit jaar de tweede plek van de meeste actieve gebruikers op zijn naam te zetten.

Uitgever Capcom heeft net bekend gemaakt dat het samen met de makers van de mobiele versie van Public Player Unknown Battle Grounds een speciaal Resident Evil 3 event in de game zal organiseren. Heel veel meer dan dat er waarschijnlijk zombies aan de game zullen worden toegevoegd is niet bekend gemaakt. Het event heeft een directe link met het uitkomen van Resident Evil 2 Remake in januari. Eerder had PUBG soortgelijke special events met de films Suicide Squad en Mission Impossible Fallout.

PUBG werd in maart 2017 beschikbaar voor het publiek als 'early access' titel. De echte release was in december van datzelfde jaar, toen de game naast de pc ook uitkwam op de Xbox One als Xbox Game Preview. De game kwam officieel uit op de Xbox One in september van dit jaar. PlayStation 4 gamers kunnen vanaf december aan de slag met PUBG. De mobiele versies van de game kwamen begin dit jaar uit.