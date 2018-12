Regisseur zet film op torrents voor de officiële release

Zijn stelling wordt deels onderschreven door een studie van Zhuang Liu, van de universiteit van West Ontario. Zijn studie genaamd "Quantifying the Heterogeneous Effects of Piracy on the Demand for Movies" gaat dieper in op de effecten die piraterij hebben op de filmindustrie. Wat blijkt is dat slechte versies zoals met een camera, in een bioscoop, opgenomen versies van films, mensen juist naar de bioscoop krijgen. Ze zouden kunnen worden gezien als promotie. Het zijn de goede versies die vaak later verkrijgbaar zijn via Rusland of China die de dvd/ blu-ray verkoop schaden.

Liu deed 40 weken uitgebreid onderzoek met een aantal uitdagende uitkomsten. Zo stelt hij dat piraterij uiteindelijk een negatief effect heeft op de hele filmindustrie, maar dat het geheel uitroeien van de op torrents gelekte films de consument negatief raakt in haar portemonnee, waardoor deze minder geld overhoudt om de bioscoop te bezoeken of dvd's aan te schaffen.

De inschatting van de onderzoeker is verder dat het geheel stoppen van piraterij per film gemiddeld $70.000 zal opleveren. Hij wijst er echter op dat dit in werkelijkheid anders verdeeld zal zijn. Grotere films kunnen tot een half miljoen dollar meer verdienen, maar voor kleinere films zal het weinig veranderen aan de verdiensten.