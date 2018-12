Top 10 free to play games die je nu gratis kunt spelen

Warframe

Dit is de game aan wie Destiny 2 veel spelers heeft verloren. Je speelt een space ninja die met coole moves door de wereld kan bewegen. Je schiet en hakt je een weg door wonderlijke science fiction werelden. Het spel kan een beetje moeizaam zijn om in te komen, maar het wordt beter en beter wanneer je jouw tanden er in weet te zetten. De game kent solo missies, maar ook opdrachten die je samen met andere spelers kunt uitvoeren. Er is ook een multiplayer genaamd Conclave voor mensen die hun skills willen testen op andere spelers. Het spel wordt constant uitgebreid door ontwikkelaar Digital Extremes.

De game is beschikbaar op: pc, PS4, Xbox One en Switch