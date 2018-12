De Dota 2 soap duurt voort

Valve, de maker en uitgever van Dota 2, is eindelijk in de ring gestapt, heeft de handschoenen opgepakt en heeft de speler die de discriminerende opmerkingen had gemaakt een officiële ban gegeven. Hierdoor kan de speler niet meedoen aan het toernooi in China.

Valve geeft aan dat het hun standpunt is dat teams onderling zaken als deze moeten oppakken en afwikkelen, maar dat dit hier niet is gebeurd. Omdat het team ook nog heeft gelogen om de desbetreffende speler te beschermen neemt Valve dit hoog op en geeft hem daarom nu een officiële ban.

De Dota 2 soap begon een maand geleden toen de Filipijnse speler tijdens een toernooi een aantal discriminerende opmerkingen maakte in de chat van het spel. Hier werd door de organisatie van dit toernooi en Valve niets tegen gedaan, waardoor Chinese spelers van de game hun frustratie uiten door de game slechte reviews te gaan geven (review bomben). Valve gaf toen aan dat het niet achter het handelen van de speler stond, maar dat het iets is voor spelers en teams om dit onderling op te lossen.

Nu er een groot toernooi in China aankomt escaleerde de situatie opnieuw. De lokale overheid had gezegd dat de Filipijnse speler niet mee mocht doen. Als dit wel zou gebeuren zou men de vergunning voor het toernooi intrekken. Hierdoor riepen bekende spelers van de game op niet te komen als de speler niet welkom zou zijn.