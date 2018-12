Zie hier de nieuwe My Arcade mini-kasten in actie

De Mini-(spel)computer hype is groter dan ooit en steeds meer fabrikanten brengen kleine versies van hun oude (spel)computer uit. Data East heeft samen met My Arcade een hele lijn mini-arcadekasten uitgebracht en wij gaan er een paar testen.

Data East brengt al een tijdje in samenwerking met My Arcade verschillende mini-arcadekasten uit met klassieke games waarmee het bedrijf in de jaren '80 en '90 groot is geworden. Pasgeleden heeft de gamestudio enkele nieuwe kasten uitgebracht waaronder Burgertime, Karate Champ, Caveman Ninja, Heavy Barrel en Bad Dudes.

Wij kregen Burger Time en Karate Champ toegestuurd en die gaan wij binnenkort voor je testen en reviewen, maar we wilden je de unboxing experience niet onthouden.