My-Arcade mini review: Leuke speeldingen met een grote 'maar'

Nintendo, Sega, Sony en SNK spelen al een tijdje in op de nostalgische gevoelens van gamers door kleine versies van hun consoles uit te brengen met een verzameling ingebouwde games en My-arcade doet vrolijk mee met de mini-hype. De fabrikant heeft door de jaren heen enkele mini arcade-kasten uitgebracht en heeft het assortiment een tijdje geleden uitgebreid met arcade games van ontwikkelaar Data East waaronder Burgertime, Karate Champ, Caveman Ninja, Heavy Barrel en Bad Dudes. Wij kregen Karate Champ en Burger Time toegestuurd om uitgebreid te testen en dat hebben we dan ook gedaan.





Hardware

De kasten zijn min of meer gemodelleerd naar de originele kasten zoals zij destijds in de arcadehal stonden en stevig afgewerkt. Beide kasten hebben een reset en startknop aan de voorkant, een D-pad (met opschroefbare arcadepook) en een A en B-knop voor de besturing van de game. Aan de achterkant vind je een klep waarachter 4 aa-batterijen kunnen worden gezet, volumeknoppen, een 3,5mm koptelefoonaansluiting en een Micro-USB-aansluiting mocht je geen batterijen willen gebruiken. De powerknop (die op de plaats van de coinslots zit) moet hard worden ingedrukt om de kasten te starten. Dat gebeurt vrijwel direct. Het lijkt er dus niet op dat de kasten een SBC bevatten met een losse emulator zoals de Mini spelcomputers van Sony en Nintendo, maar een dedicated SoC met ROM.





Gameplay

De games spelen zoals je verwacht dat ze zouden spelen en de knoppen zijn responsief, als is het wel een beetje priegelen. Vooral als je de arcadestick los schroeft en alleen speelt met de D-pad, dat raden we echt af.

Wat ons echter nog het meest teleurstelde is dat de mini-arcade games eigenlijk helemaal geen arcade-games zijn. In plaats van de arcade-versie van Burger Time en Karate Champ, bevatten de kasten de NES-versies van deze games. En niet alleen dat, de emulatie is bij deze games helaas niet helemaal 100 procent. Bij Burger Time zijn sommige geluidseffecten net even anders dan bij de originele NES-versie en bij Karate Champ voelen de controls net iets anders aan dan het origineel. Dat is heel erg jammer aangezien je zou verwachten dat, als je een arcadekast koopt, je ook daadwerkelijk de arcade-versie te spelen krijgt. De NES-versies van deze games zijn minder gedetailleerd dan de arcade-versies en deze versies zouden beter thuis horen op de NES Classic (Mini).

Nou valt het met deze games nog mee, omdat de arcade-versies simpele behendigheidsspellen uit de jaren '80 zijn, maar met een game als Caveman Ninja (die in de jaren '90 is uitgekomen en veel gedetailleerdere graphics heeft) is de Nes versie echt een gigantische stap terug.

De Arcade-versie van Burger Time (die versie die je zou verwachten op de kast)

De NES-versie van Burger Time

De verschillen tussen de arcade versie en de NES-versie zijn bij deze oude game nog niet zo groot.

Arcade versie van Karate Champ

NES-versie van Arcade Champ

Bij Karate Champ zijn de verschillen al wat groter.

Caveman Ninja, de Arcade versie

De NES-versie van Caveman Ninja, een wereld van verschil

Conclusie

Hoewel de verschillen behoorlijk groot zijn, hoeft dit niet meteen een dealbreaker te zijn. De games zijn nog steeds erg leuk om te spelen en de controls zijn (ondanks dat ze net wat anders aanvoelen bij Karate Champ) zeer responsief.

Het is dus puur de verwachting die je moet hebben als je deze arcadekasten koopt. Ze zullen mooi staan in je collectie en ze spelen lekker, maar je krijgt dus niet de arcade-versies van de games. We weten niet waarom My-arcade voor deze kasten heeft gekozen voor de NES-versies. Je zou denken dat het misschien een licentie/rechten-issue is, maar het bedrijf verkoopt ook een Data East Classics 34-in-1-kast waar dus wel de arcade-versies op staan. Dat maakt de keuze voor de 8-Bit Nintendo games des te vreemder.

Als dat je niet stoort, kan je rustig voor deze losse kastjes gaan, aan het spelplezier zal het niet liggen.