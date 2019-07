BittBoy V3 review: Ouderwets GameBoy-achtig gamen

De nieuwe BittBoy V3 is een emulatie-handheld voor fans van retrogames en hij lijkt op Nintendo's klassieke GameBoy, maar de hardware is krachtig genoeg voor NES-, Megadrive- en zelfs Playstation 1-games. Momenteel kost het apparaat zo'n 30 euro (normaal rond de 70), inclusief een microSD-kaart van 8 GB. De handheld biedt een indrukwekkende accuduur, goed scherm en bovenal consistente emulatie. Het is een relatief eenvoudige optie voor mensen die hun favoriete gameklassiekers onderweg willen spelen - als je bereid bent een paar concessies te doen.

Klein apparaat, grote kracht.

De nieuwe BittBoy heeft wat ontwerpideeën van de GameBoy geleend. De handheld voelt hetzelfde aan met de plastic textuur, heeft dezelfde knoppenindeling, maar hij is wel veel kleiner en lichter. Ik heb redelijk grote handen, dus merkte dat ik hem vaak anders moest vastpakken omdat m'n vingers elkaar kruisten op de achterkant. De grootte heeft als voordeel dat de BittBoy in de broekzak past en je hem bijna niet opmerkt in je rugzak.

Hij past eenvoudig in m'n hand.

De 700 mAh lithiumaccu (verwisselbaar) gaat verrassend lang mee. Ik gebruik hem enkele weken op m'n treinreizen voordat ik hem opnieuw moet opladen via de micro-usb-poort. Helaas krijg je weinig te zien over de accustatus, alleen een heel kleine indicator op het homsecreen. Je merkt verder als waarschuwing dat je scherm gedurende enkele minuten langzaam dimt als de accu bijna leeg is: een stootje tegen de arm dat je moet opslaan.

Het IPS-scherm van 2,4 inch is voldoende groot voor de meeste use-cases, is helder en scherp genoeg om te bekijken onder verschillende hoeken en geeft kleuren goed weer. Een nadeel is dat er geen schuifknop is voor helderheid. Daarvoor houd je Select vast en kun je fijnafstellen met twee Turbo-knoppen. Meestal liet ik het scherm gewoon op maximale helderheid.

Het scherm is een van de beste elementen van het apparaat.

Het echte issue is het aanpassen van het volume, want dat moet op dezelfde manier als het wijzigen van de helderheid - maar dit doe ik veel vaker. Je houdt Select dan ingedrukt en gaat door een aantal volumeopties met de B- en A-knop. Dat voelt als een lompe methode en het is het punt van de hardware waar ik het minst gecharmeerd van ben.

De knoppen voelen in elk geval prima aan. Het d-pad is lekker en soepel, met een goede verdeling van de weerstand voor de verschillende richtingen. Het is niet superstrak om van de ene richting naar de andere te bewegen, maar voor de lage prijs verwachtte ik ook geen wonderen. De knoppen op de voorkant hadden wat meer weerstand dan ik graag zie, maar er is in elk geval voldoende travel en ik ervoer geen false positives of gemiste drukmomenten.

De lay-out van de knoppen voelt prima aan.

De BittBoy-software ondersteunt NES, SNES, GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance, Master System, Megadrive, WonderSwan, NeoGeo en Playstation via verschillende ingebouwde emulatoren. Je moet je ROM's op een SD-kaart zetten die je in een sleuf bovenin steekt. Het OS zit al op het apparaat, dus het is erg eenvoudig om in te stellen en te gebruiken. Er zijn opties om instellingen van elke emulator aan te passen, maar ik gebruikte over het algemeen de standaardwaarden.

Het homescreen bevat enkele ingebouwde apps en games als Cave Story en Doom.

Zoals bij alle emulatie gebruik je niet de originele hardware waar de game voor is geschreven, dus niet alles draait perfect - en soms zelfs helemaal niet. Van mij hoeft perfecte emulatie ook niet, ik wil simpelweg met de minste moeite zo dicht mogelijk bij de originele spelervaring komen en de BittBoy bereikt dat doel prima.

Een voorbeeld van enkele emulatie-opties.

Oudere games van systemen als NES en Master System werkten uitstekend. Maar ook al ondersteunt de BittBoy officieel PS1-games, vond ik dat een suboptimale ervaring vanwege het gebrek aan knoppen en de beperkingen van de processor. Begrijp me niet verkeerd, sommige games werken prima, maar ik vond het niet de moeite waard om al te diep in deze catalogus te duiken.

Ik maakte het meest gebruik van de emulatie van verschillende GameBoy-generaties, zoals het plan was toen ik met dit apparaat aan de slag ging. Elke emulator heeft configuratie-instellingen voor dingen als het aanpassen van de schermindeling en de meeste hebben zelfs ondersteuning voor savegames, wat een groot voordeel is.

Conclusie

Al met al zou ik de gebruikerservaring van BittBoy nou niet intuïtief willen noemen, want het vereist wat trial and error om het onder de knie te krijgen, maar het is relatief snel en eenvoudig. Het heeft ook opties voor mensen die hun emulatoren meer willen personaliseren en het is over het algemeen makkelijk om te gebruiken.

De BittBoy is prachtige moderne retro-hardware.

Van alle portable emulatie-apparaten die ik heb geprobeerd, raad ik de BittBoy V3 het meest aan. Hij is klein, eenvoudig, heeft een prima scherm en de lage prijs maakt hem alleen maar aantrekkelijker. Games die zijn gemaakt voor handhelds die ik met RetroPi om de televisie speelde voelde nooit helemaal zoals het hoort en ik ben blij dat je tegenwoordig de optie hebt om klassieke games weer onderweg te spelen.

Pluspunten:

Portable en krachtig

Geweldig IPS-scherm

Snel en makkelijk te gebruiken

Minpunten:

Geen losse volume- en helderheidbediening

De Bitboy V3 is hier het voordeligst te halen