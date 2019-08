Valve wil Linux-kernel optimaliseren voor games

Valve wil onder andere de fast user-space locking-functionaliteit ( futex() ) uitbreiden en aanpassingen maken aan glibc en lbpthread om multi threading-opdrachten sneller te kunnen uitvoeren. Het bedrijf heeft eerder verbeteringen toegevoegd aan de compatibiliteitslaag, Wine, om het aantal games dat speelbaar is onder Linux te vergroten.

Gebruikers konden al eerder aan de slag met Proton, een speciale versie van Wine die nog beter geoptimaliseerd was voor games. Deze compatibiliteitslaag werd meegeleverd met een b├Ętaversie van Steam Play, maar het is niet genoeg. Er zullen aanpassingen aan de kernel zelf gemaakt moeten worden om de prestaties nog verder te verbeteren.

"We stellen wijzigingen aan de Linux kernel [lkml.org] voor om de futex() system call uit te breiden om te laten zien wat naar onze mening het extra beetje kernfunctionaliteit is dat nodig is om optimale thread pool synchronisatie te ondersteunen," zo valt te lezen in de nieuwste Proton releasenotes.

"We stellen ook wijzigingen aan glibc en libpthread voor om deze functie beschikbaar te maken voor Linux native multithreaded applicaties die gebruik maken van libpthread, die kunnen profiteren van het gedrag van het wachten op een groep futexes", aldus Gabriel Krisman Bertazi, een software-ingenieur voor Collabora in een LKML forumthread.

Valve heeft al enkele proof of concept glibc-patches ontwikkeld om te laten hien hoe het werkt en wat voor impact deze hebben op (game)prestaties onder Linux.

Gebruikers die de beta-kernel willen testen kunnen deze hier halen.