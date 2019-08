Prachtig: Minecraft's realtime raytracing op Windows

Gameproducent Mojang werkt samen met chipmaker Nvidia om volledige pathtracing toe te voegen aan Minecraft. De meeste moderne RTX-compatibele games hebben tot nu toe vaak één of twee realtime raytracing-effecten toegevoegd, zoals Global Illumination of Real-time Reflections. Maar volledige pathtraced games gebruiken raytracing voor alle belichtingseffecten. Dat vereist behoorlijk wat rekenkracht, wat waarschijnlijk de reden is dat dit alleen maar volledig is gebruikt bij twee old-school games: Quake II RTX en binnenkort dus Minecraft.

Een voorbeeld van wat je kan doen als je raytracing toepast op een oudere game met Quake II:

In 2020 gaan we bèta's zien van Minecraft voor Windows 10 waar realtime raytracing wordt gebruikt. Je moet dan in de instellingen wel de graphics met RTX inschakelen en de juiste hardware hebben. Mojang werkt dan wel samen met Nvidia, maar de feature is bovenop Windows 10's DirectX Raytracing API gebouwd en toekomstige DRX-compatibele GPU's kunnen ook raytracing gebruiken in Minecraft, hoewel dat een andere kwaliteit oplevert, zoals je in onderstaande video kunt zien:

Nvidia omschrijft het als volgt:

Met raytracing is vrijwel alles visueel verbeterd. Belichting heeft een upgrade gekregen naar realtime global illumination, waardoor licht realistisch blokken en gebouwen verlicht, terwijl de omgeving ondertussen wordt aangepast. Stralende objecten als Gloeisteen en Lava kunnen omgevingen verlichten, samen met andere dynamische elementen. Water, glas en andere spiegelende oppervlaktes laten nauwkeurige realtime reflecties zien, waardoor de omgeving wordt gespiegeld. Verduisterende effecten en slagschaduwen worden levensecht nauwkeurig. Wolken, mist en andere atmosferische effecten veranderen op natuurlijke wijze de look & feel van de wereld. Blokken krijgen meer diepte en detail, waarbij schaduwen, belichting, weerspiegelingen en ambient occlusion de waarheidsgetrouwe weergave verhogen. De lijst gaat maar door, want de hele game wordt verbeterd met raytracing.

Je kunt vergelijkingen zien met RTX in- en uitgeschakeld in de aankondiging van Nvidia en hieronder hebben we voor het gemak een voorbeeld neergezet:

In de video eerder in dit artikel hoor je ook een citaat dat misschien iets zegt over de ondergang van het graphicspakket van Mojang zelf: "[Door de samenwerking met Nvidia] kon het team de aandacht richten op Minecraft de game en Nvidia heeft zich gericht op de onderliggende technologie voor raytracing."

Je moet dan natuurlijk wel de Windows 10 Edition van de game en een Nvidia GeForce RTX grafische kaart hebben om deze blokwerelden met realistische visuele effecten te kunnen bezoeken. Maar wat als je op een ander platform zit? Volgens Mojangs aankondiging krijgt de Bedrockeditie van Minecraft een nieuwe engine met de naam 'Render Dragon'. De details daarover zijn vraag:

Deze bevat nieuwe belichtingstechnieken die slechts het begin zijn van de visuele en prestatieupgrades die we in petto hebben met Render Dragon. Render Dragon ondersteunt een brede reeks grafische features, afhankelijk van wat je apparaat kan doen. Niet alle apparaten zullen raytracing ondersteunen, maar we hebben grafische verbeteringen voor de meeste.

Als je tussen de regels doorleest (en opmerkt dat er geen screenshots zijn van wat deze engine doet) lijkt het alsof de upgrades die naar andere platforms komen niet zo groot zullen zijn als die met de raytracing-patch voor pc's. Maar elke verbetering is natuurlijk welkom en de miljoenen mensen die Minecraft spelen doen dat sowieso al niet vanwege de graphics.

Een blik op hoe dit er allemaal uit zou moeten gaan zien op Windows 10 met RTX-kaart: