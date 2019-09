EA vestigt wereldrecord met gehate reactie over Star Wars Battlefront II

Electronic Arts heeft het Guiness Book of World Records gehaald met een reactie op kritiek op de game Star Wars Battlefront II. Gebruikers op Reddit klaagden dat als je de dure Deluxe-versie van de game kocht je bijvoorbeeld niet eens een personage als Darth Vader of Luke Skywalker kreeg om mee te spelen. Om ze te ontgrendelen moest je de game erg lang spelen, of er geld insteken om Crystals te verzamelen.

EA reageerde daarop met het commentaar dat het bedrijf dit had gedaan om spelers het gevoel te geven een grote prestatie te bereiken met het ontgrendelen van personages. Gebruikers waren boos dat het systeem te willekeurig en veel te traag was (het kostte je gemiddeld veertig uur om een personage te ontgrendelen), terwijl ze de volle mep hadden betaald voor een game die volledig had moeten zijn. Vandaar dat ze massaal op het beruchte pijltje naar beneden klikten toen EA uitte dat best een goed idee te hebben gevonden.

De kritiek op het beloningssysteem van de game hing al een tijdje in de lucht. De pers vond de game een verbetering ten opzichte van zijn multiplayer-only voorganger, maar uitte kritiek op het lootbox-systeem. Probleem was dat in eerste instantie de beste manier om punten te verzamelen was door Crystals te kopen in de in-game store. EA paste het systeem daags na de release aan, want zelfs Amerikaanse politici waren kritisch op de 'online Star Wars casino'. Afgevaardigde Chris Lee destijds: "It's a trap!"