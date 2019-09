Ik speelde de helft van alle Apple Arcade-games: erg leuk!

Deze week ging ik los op wat nu al beschikbaar is van Apple Arcade in iPadOS 13.1 en speelde vlugge rondjes van de 53 titels die nu al beschikbaar zijn (behalve What The Golf, dat maar bleef crashen op mijn iPad mini 5). Ik was uitgeput aan het eind van die testronde, maar verre van verveeld. Niets wat ik zag zou ik meteen aanmerken als geweldig, maar ik kan met zekerheid zeggen dat elke game tenminste goed was. Los van Hot Lava, wat ik een frustrerende ervaring vond met zijn first person-stijl op mijn iPad, zou ik elke titel met plezier vandaag opnieuw spelen.

Allesbehalve deze dan.

Het is een goede start van de dienst, maar het succes ervan hangt grotendeels af van hoe vaak en eenvoudig Apple geprezen indie games kan toevoegen, hoeveel grote game-ontwikkelaars ze kunnen trekken en of ze deze developers voldoende kunnen betalen. Voor succes heb je mijns inziens met prijzen overladen mooie indie games nodig die je vaak ziet op toplijst van iOS-games, zoals Alto's Adventure, Monument Valley of Prune. Diverse van deze games leunen die kant op, vooral de verhalende games als Mutazione of The Get Out Kids.

Beyond a Steel Sky is een van de games waar men naar uitkijkt, maar die nog niet is verschenen voor de bèta.

Vooral Projection had dat Limbo-achtige gevoel met prachtige esthetiek geïnspireerd door schimmenspelen van vroegere tijden. En ik ben vooral groot fan van minimalistische puzzelgames als Spek (waarbij je driedimensionale objecten roteert totdat ze 2D worden) of Tint, waarbij je een aquarelpenseel gebruikt om verschillende laagjes verf te combineren om nieuwe kleuren te maken. Beide games zijn enorm ontspannend.

Genoeg om uit te kiezen

Niets verbaasde me meer dan de variëteit van het aanbod. Je hebt vechtgames als LEGO Brawls en Punch Planet. Er zijn taalpuzzels als Dear Reader of Word Laces. En er zijn zelfs games die eruitzien alsof ze op een console thuishoren, zoals Oceanhorn 2 of Sayonara: Wild Hearts (die laatste verschijnt overigens ook binnenkort op de Nintendo Switch).

Puzzelgame Where Cards Fall verschijnt morgen als de dienst officieel beschikbaar komt.

Zoveel van deze games zijn simpelweg leuk, zoals Pinball Wizard, wat op een dungeongame lijkt, maar het gaat erom dat je arme tovenaars tegen vijanden aanschiet alsof ze doelen in een flipperkast zijn. Net als in de gewone App Store levert de dienst een goede mix van opvallende titels van zowel kleine studio's als grote ontwikkelaars.

Ondanks dat zou ik bij de release van Apple Arcade graag meer ondersteuning zien van grote studio's. Konami heeft bijvoorbeeld enkel een moderne 3D Frogger-update toegevoegd met de naam Frogger in Toy Town. Andere ontwikkelaars waren ambitieuzer. Capcom heeft een prachtige game afgeleverd: Shinsekai: Into the Depths, een 2D adventure onder water die hartverscheurend en uitdagend is. Annapurna Interactive - een veelgeprezen maker onder liefhebbers van indie-games - komt goed uit de verf met Sayonara (en het aankomende The Pathless), maar Apple Arcade had opvallender kunnen zijn als de game Sky: Children of the Light achter de hand was gehouden voor de dienst en de huidige in-app aankopen van de game eruit waren gehaald. Desondanks is dit een prima start.

Er zijn enkele complexe strategiespellen in Apple Arcade, maar ook simpele games zoals deze Konami-game Frogger in Toy Town.

Zou dit allemaal 9,99 euro per maand die je bij andere gamediensten betaalt waard zijn geweest? Nee, maar tegen de 4,99 die de dienst kost is dit een uitstekend begin, vooral als je bedenkt dat deze games los al snel 3 tot 10 euro zouden kosten in de App Store. Als ik helemaal zou stoppen met het kopen van games in de App Store omdat die prijzen zich opstapelen, zou ik enkele van de beste titels kunnen spelen voor een prijs die veel lager ligt dan welke streamingdienst dan ook.

En dit is nog maar met ongeveer de helft van alle games die beschikbaar zijn als de dienst morgen uitkomt. We zien dus deze week nog tientallen games meer verschijnen. Zijn die van dezelfde kwaliteit? Ik ben voorzichtig optimistisch, want enkele games die Apple op zijn event hypete, zoals Beyond a Steel Sky - zijn nog niet verschenen en dat kunnen wel eens de echte klappers zijn.