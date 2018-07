Oplichters misbruiken DMCA om straatje schoon te vegen

Dit probleem speelt al jaren, maar lijkt de laatste tijd vaker voor te komen. Gebruikers die in het verleden de crimineel hebben uitgehangen en daarvoor zijn veroordeeld proberen via DMCA takedown notices informatie over onder andere hun veroordeling of criminele activiteiten van het web te krijgen.

Veel van deze ex-criminelen claimen uit een goed milieu te komen en dat deze websites een negatieve invloed hebben op hun reputatie. Vaak gaat het hier echter om informatie over de arrestatie of een nieuwsbericht over de criminele activiteiten en veroordelingen. Aangezien er in deze berichten geen inbreuk wordt gemaakt op copyright, worden de verzoeken echter niet gehonoreerd.

TorrentFreak schrijft dat er de afgelopen weken veel verzoeken zijn gedaan die allemaal ongeveer op dezelfde manier zijn verwoord. Het gaat hierbij om mensen die in het verleden onder andere belastingsfraude en pensioenfraude hebben gepleegd. Het lijkt te gaan om een geautomatiseerd systeem gezien de de vele overeenkomsten in de meldingen en het feit dat er ook websites worden genoemd die niks met de criminele activiteiten van de personen te maken hebben.

In sommige gevallen worden er zelfs websites genoemd waarin andere mensen, met dezelfde naam (LinkedIn bijvoorbeeld) worden genoemd. Onder andere Google en Wikipedia zijn niet onder de indruk, maar het kan zijn dat kleine websites en blogs wellicht overrompeld worden door dit soort meldingen. Deze gebruikers moeten zich vooral geen zorgen maken, maar een DMCA Counter Notification Form invullen om de onterechte verzoeken aan te vechten.

Gebruikers die daadwerkelijk onterecht ergens genoemd worden kunnen gebruik maken van het recht te worden vergeten.

