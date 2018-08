Koffiedrone bedacht? Jammer, daar heeft IBM al patent op

IBM patenteerde technologie die detecteert of gebruikers moe zijn, waarna een drone automatisch een kopje koffie komt leveren op kantoor. Het is onduidelijk of het bedrijf überhaupt van plan is zoiets te produceren, maar de computerpionier heeft er in ieder geval patent op, zodat eventuele producenten van zo'n drone bij IBM moeten aankloppen.

Werknemers worden aangemerkt als slaperig met behulp van bloeddruksensoren en gezichtsherkenningssoftware die uitdrukkingen herkent en pupilgroottes opmerkt. Ook zouden mensen de drone zelf moeten kunnen aanroepen bij een grote koffiebehoefte, met bijvoorbeeld een handgebaar.

Er staan verschillende praktische implementaties van de koffiedrone beschreven in het patent. Zo is er een versie die de koffie uitschenkt, of eentje die koffie in een afgesloten container aanlevert. Verder omschrijft het patent "koffie of andere caffeïnhoudende drank", dus ook een eventuele Red Bull-drone valt daaronder.