Lenovo opent vuur op MacBook Pro 15

De ThinkPad X1 Extreme van Lenovo heeft een missie: de MacBook Pro 15 de nek omdraaien. Dat is althans wat een woordvoerder van Lenovo me direct vertelde: "Dit is onze MacBook Pro-killer". Ik zou kunnen zeggen: "matig MacBook butterfly-toetsenbord versus legendarisch ThinkPad-toetsenbord? Die strijd is gestreden."

Maar Lenovo heeft een zware strijd van de boeg om Apple in te halen: de MacBook Pro heeft behoorlijk wat cachet bij professionele gebruikers. Ik zie het apparaat bijvoorbeeld nog steeds overal om me heen als ik 's ochtends naar m'n werk trein.

Prijsverschil

Om zijn indrukwekkende tegenstander aan te kunnen, heeft Lenovo zijn nieuwe high-end ThinkPad nog groter gemaakt om hem uit te kunnen rusten met een 15-inch scherm (eerdere modellen hadden een maximum van 14). Er is ook een Nvidia-kaart toegevoegd. Het bedrijf kondigde zijn monster gisteren aan op elektronicabeurs IFA in Berlijn en het apparaat moet volgende maand verschijnen voor 1695 euro.

Nee, dat is niet goedkoop en de prijs valt nog hoger uit wanneer je meer high-end opties kiest in de configuratie. Bedenk dat een MacBook Pro 15 al 2799 euro kost in de goedkoopste versie. Apple heeft altijd een premiumprijs gevoerd, dus dit is geen nieuws. Maar als een laptop een bedrijfsaankoop is, kan het prijsverschil van zo'n 1000 euro behoorlijk bepalend zijn.

i7 bij release, i9 volgt

Dan de specificaties. De CPU is in de high-end configuratie een Core i7 met vPro. Dit zijn Coffee Lake H-mobiele processoren van dezelfde productfamilie als de MacBook Pro 15 gebruikt. Apple biedt ook een high-end Core i9 en Lenovo komt daar naar verwachting in december ook mee, uiteraard tegen een meerprijs, net als bij Apple.