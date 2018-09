4 redenen waarom usb-c op de iPad Pro goed/slecht is

Dat klinkt klein, maar is heel belangrijk. We verwachtten als een vernieuwd ontwerp met superdunne bezel en geen home-knop, geen 3,5mm-poort en Face ID, maar dit is belangrijker. Het toevoegen van usb-c als de belangrijkste I/O-poort van de iPad Pro zou een enorme verandering zijn voor de tablet en zal reacties losmaken. Hier vier argumenten voor en vier tegen, en we beginnen met vier redenen waarom het goed is:

1. Goed: Minder kabels

De meeste Android-gebruikers kunnen je vertellen hoe fijn het is dat je tegenwoordig kunt opladen via usb-c. Dat is niet alleen de snelheid, het is het gemak. Je gebruikt één kabel voor je telefoon, tablet en pc, maar als je een iPad Pro hebt naast je Android-smartphone en pc (wat vaker voorkomt dan je wellicht denkt) heb je verschillende kabeltjes nodig. Door de overstap naar usb-c hebben gebruikers maar één kabel één kabel nodig voor al hun apparaten.