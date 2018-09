Cryptovaluta-grootheden vliegen elkaar in de haren

Cryprovaluta-exchange, Coinsbank organiseert regelmatig feestjes en cruises met een cryptovaluta-thema waarop verschillende kopstukken in de cryptowereld komen spreken of debatteren. De laatste cruise vond vorige week plaats in de middellandse zee en aan boord bevonden zich onder andere John McAfee, Charlie Lee (maker van de Litecoin), Jimmy Song en Roger Ver. De laatste twee zouden op de vierde dag met elkaar debatteren over Bitcoin en Bitcoin Cash. Dit debat liep echter vrij snel uit de hand.

Introductie

Het ging al mis tijdens de introductie van het debat. Song werd meerdere malen onderbroken door Ver, die het niet eens was met deze introductie en een eigen introductie wilde (geven). De discussie ging al gauw over de introductie en het publiek begon zich ermee te bemoeien door te schreeuwen dat hij moest gaan zitten en z'n beurt moest afwachten. Na de chaotische introductie werd het niet heel veel beter. De discussie ontaardde al snel in moddergegooi en verwijten over en weer en er werd zelfs live een weddenschap afgesloten.

Nieuwssite Mashable concludeert dat, "als deze mensen de toekomst van de financiën zijn, we maar snel terug moeten naar het verleden."

De volledige discussie is hieronder te bekijken.