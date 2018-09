10 vragen over de nieuwe Apple Watch

Voor het eerst sinds de Apple Watch verscheen in 2014 heeft het slimme horloge een nieuw ontwerp gekregen en dat is een stuk substantiëler dan een rode stip op de Digital Crown zetten. Voor de vierde generatie heeft Apple de gadget uitgerust met een groter scherm en grotere behuizing, terwijl de klassieke stijl die de Apple Watch een succes heeft gemaakt wel wordt behouden.

Het mooie van de nieuwe versie is niet alleen cosmetisch: Apple heeft vrijwel alles van het apparaat bijgewerkt. Dit is een echt nieuwe generatie: vertrouwd, maar helemaal gereviseerd.

1. Hoe ziet ie eruit?

Net als met vorige releases verschijnt de Series 4 in twee maten, die wel elk groter zijn dan de vorige. Eerder had je een versie van 38 millimeter en eentje van 42 (verticaal gemeten), maar de nieuwe zijn 40 en 44 mm. De randen van de behuizing zijn iets meer afgerond, waardoor het horloge zachter oogt. De schermruimte is veel groter en de afgeronde hoeken volgen de rand van de behuizing met dunnere bezels. Hij is ook dunner, in plaats van 11,4 mm van Series 2 en 3 is hij nu 10,7 mm, nét iets dikker dan de originele Watch die 10,5 mm dik was.

2. Wat zijn de specificaties?

De series 4 heeft de volgende specificaties: