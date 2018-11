Torvalds wil af van vertragende Spectre-patch in Linux-kernel

De patch zorgde ervoor dat applicaties een geheugentechniek niet meer konden gebruiken om in de geheugenruimte die door andere toepassingen wordt gebruikt te loeren. Op die manier zou malware allerlei gevoelige beschermde gegevens kunnen stelen. Workloads die Intels Hyperthreading gebruiken komen met de patch 50 procent trager uit dan zonder de patch.

Torvalds meent dat securitybewuste gebruikers sowieso multithreading uitschakelen voor beveiligde toepassingen. En zo niet, dan vraagt hij zich af of een prestatieverlies van vijftig procent wel de moeite waard is voor de fix van een probleem dat volgens hem vooral theoretisch is.

Zijn voorstel is dan ook: "We gebruiken standaard iets wat de prestaties niet nekt. Waarschuw er één keer voor en laat gekke mensen dan maar zeggen: "Ik heb liever het prestatieverlies van vijftig procent dan dat ik me zorgen moet maken over een theoretisch issue."