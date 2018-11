Solid state batterijen in productie in China

Het bedrijf is opgericht door professor Cewen Nan van de Chinese Academy of Sciences.De start-up genaamd Qing Tao Energy Development Co.Ltd begint met het produceren van 400 WH/kg batterijen voor digitale apparatuur. Het bedrijf geeft aan dat het in 2020 klaar is om grotere batterijen te maken voor bijvoorbeeld electrische auto' s. Er zou al interesse zijn van verschillende partijen. Welke zijn onbekend.

De Chinezen zijn echter lang niet de enige die bezig zijn met de productie van solid state batterijen. Autobouwers als BMW, Honda en Nissan zeggen zelf druk bezig te zijn met de ontwikkeling van een eigen solid state oplossing. Volkswagen heeft 100 miljoen gestoken in het bedrijf QuantumScape. Of Qing Tao Energy Development de eerste is die de batterijen op grote schaal kan produceren moet nog blijken.

Solid state batterijen zijn duur om te produceren, maar kunnen wel meer energie opslaan en zijn in theorie veiliger omdat ze geen brandbare vloeistof herbergen. Ook zouden de batterijen duurzamer zijn en in staat moeten zijn om sneller op te laden, wat weer goed is voor het milieu.