Trump denkt na over hogere tarieven telefoons, tv's en laptops

In het interview noemde Trump plotseling een importtarief van 10% op o.a. telefoons en tv's die geproduceerd worden in China. Mocht de president van de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk tarief op consumentenelektronica invoeren, dan betekent dit een uitbreiding op de reeds afgekondigde tariefsverhogingen. The Office of US Trade Representative heeft reeds in juni bekend gemaakt dat er voor $50 miljard aan Chinese goederen met 'industrieel significante technologie' een importtarief van 25% komt. Deze tarieven zullen 1 januari 2019 ingaan en gelden voor 1100 producten.

De Amerikaanse regering heeft tot op heden populaire tech producten buiten deze tarieven willen houden. Besluit Trump inderdaad deze artikelen extra te belasten, dan zal een product als de iPhone XR een prijsstijging krijgen van $74,9 en de iPhone XS wordt zelfs $99,9 duurder. Het valt te betwijfelen of bedrijven als Apple deze kosten voor eigen rekening nemen om de consument te ontzien.

Apple is natuurlijk niet de enige wiens producten in China gemaakt worden. Sony's PlayStation 4 en Microsoft' s Xbox One worden beiden in de beruchte Foxconn fabrieken gemaakt. Andere bekende namen die producten in China laten maken zijn o.a. Amazon, Dell, Cisco, Nintendo, HP en Google. Hoe Trump's achterban zal reageren wanneer zijn of haar telefoon, tv en spelcomputer plotseling in prijs stijgt valt nog te bezien.