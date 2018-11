Microsoft tijdelijk meer waard dan Apple

Gisteren was het bedrijf uit Remond, Washington tijdelijk even meer waard dan Apple. Microsoft was tijdelijk $812.93 miljard waard terwijl Apple 'slechts' $812.60 waard was. In de zomer was Apple het eerste bedrijf met een marktwaarde van een 1 biljoen dollar. Nu is het bedrijf een kleine 200 miljard minder waard geworden en voelt het op de beurs de hete adem van Microsoft in de nek.

Apple heeft last van een aantal zaken. De mobiele markt is niet vol, maar wel druk. Het bedrijf van wijlen Steve Jobs heeft kort geleden een waarschuwing gegeven dat het niet de geprojecteerde te verkopen aantal iPhone's zal halen. Verder lijkt men de productie van hun nieuwere modellen terug te schroeven, terwijl de productie van de jaar oude iPhone X weer wordt opgevoerd.

Microsoft lijkt te profiteren van de herstructureringen die het bedrijf de laatste jaren heeft doorgevoerd. Door minder afhankelijk te zijn van Windows en meer in te zetten op cloudoplossingen voor de business to business markt als Azure en Office 365. Verder laat ook de Xbox games divisie groei zien. Microsoft heeft de laatste maanden verschillende spelontwikkelaars overgenomen om hun portfolio te vergroten. Studio's als Ninja Theory, Obsidian, Playground Games en Undead Labs varen sinds dit jaar onder de Microsoft vlag. Verwacht wordt dat de eerste games van de meeste van deze studio's pas op de opvolger van de Xbox One te spelen zullen zijn.