Handjevol Google medewerkers in verzet tegen Project Dragonfly

Elf medewerkers van Google's moederbedrijf Alphabet scharen zich achter wetgevers en belangenorganisaties, die eerder protesteerden tegen Google's ontwikkeling van een zoekmachine voor de Chinese markt. Zij doen dit in een open brief aan het management van het bedrijf.

De zoekmachine die, op dit moment te boek staat als Project Dragonfly zal resultaten, die door de Chinese overheid als onwenselijk worden beschouwd, blokkeren. Google zelf reageert door uit te leggen dat Project Dragonfly nog in de experimentele fase zit en voorlopig nog niet zal worden uitgerold.

De elf Google managers en engineers uiten in een brief aan het management hun zorgen over hoe de Chinese overheid zoekdata kan misbruiken om dissidenten op te sporen en de waarheid onderdrukt door zoekresultaten te schrappen. De groep verwacht dat meer medewerkers hun steun zullen uitspreken in de komende dagen. In augustus riepen zo'n 1400 medewerkers van Google de leiding op om een beter toezicht te houden wanneer het om ethische ondernemingen gaat.

Google probeert al langer de Chinese markt te betreden. Dat mag het bedrijf echter pas doen wanneer het instemt met de strenge wetgeving van het land en de daarbij horende censuur. China kent 298 miljoen internetgebruikers die op dit moment vooral gebruik maken van de uit China afkomstige zoekmachines.