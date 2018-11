En de meest invloedrijke persoon op Twitter van 2018 is...

Taylor Swift is met maar liefst 13 tweets de invloedrijkste persoon op Twitter van dit jaar geworden. De popdiva versloeg President Trump, Kim Kardashian West en Demi Lavato. Volgens het bedrijf Brandwatch, die ieder jaar deze lijst samenstellen, is Swift met een score van 98 procent de koningin van Twitter. Op de voet gevolgd door concullega's Katy Perry, Demi Lavato en Kim Kardashian die allen een score van 96 procent kregen van het bedrijf.

President Trump moet het doen met een tweede plaats. De eerste plek onder de mannen is gegaan naar Liam Payne, voormalig lid van de boyband One direction. Justin Bieber, Barack Obama en Cristiano Ronaldo maken de top 5 onder de heren compleet. Gemma Joyce van Brandwatch legt uit hoe men tot de scores is gekomen: "De accounts werden gerangschikt volgens een selectie van criteria die bij elkaar werden opgeteld om hun invloedscore te creëren. Dit is een maatstaf van hoe invloedrijk een account is in de loop van de tijd, gebaseerd op het niveau van oprechte betrokkenheid dat zij creëren. Hoewel veel volgers, retweets en antwoorden zullen helpen, des te invloedrijker de mensen met wie ze zich bezighouden, hoe hoger de score".

Top 5 vrouwen:

Taylor Swift

Katy Perry

Kim Kardashian West

Demi Lavato

Ellen Degeneres

Top 5 mannen