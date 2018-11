Google verwijdert 13 apps met malware uit Play Store

Nu heeft Google 13 apps verwijderd die zich voor deden als race games. Wanneer je de app voor het eerst opstart lijkt de app te crashen om vervolgens het app icoon op je telefoon te laten verdwijnen. Dit terwijl de app in de achtergrond malware installeert van een domein dat geregistreerd staat op naam van een app ontwikkelaar in Istanboel. Wat de malware precies doet op je telefoon is (nog) niet duidelijk.

De 13 apps zijn in het totaal 580.000 keer gedownload. Of Google de Android gebruikers om wie het gaat op de hoogte zal brengen is niet duidelijk. De malware apps zijn aan het licht gekomen door malware onderzoeker Lukas Stefanko. Hij riep via Twitter op de apps vooral niet te downloaden. Zoals Lukas opmerkt waren twee van de apps trending op de Google Play Store wat ongetwijfeld tot veel downloads heeft geleid.

Dit is de zoveelste keer dat Google in verlegenheid is gebracht door de openheid van haar app store en de weinige controle die het techbedrijf hierop toepast. Vorig jaar heeft de zoekgigant ruim 700.000 apps verwijderd. Daar waar Apple misschien te streng is, staat de deur van Google te ver open.