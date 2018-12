ISS robot brengt HAL 9000 een stap dichterbij

"This mission is too important for me to allow you to jeopardize it"

De Crew Interactive Mobile Companion, of in het kort CIMON, is een soort zwevend beeldscherm met een gezicht er op. Astronauten kunnen CIMON om hulp vragen, maar hij is ook in staat om muziek te spelen en conversaties te voeren. CIMON is gemaakt door IBM en maakt gebruik van IBM's Watson artificial Intelligence. Zoals je in de video kunt zien spreekt hij zelfs de astronaut aan op zijn gedrag wanneer de machine vindt dat de man 'gemeen' tegen hem doet.

IBM Watson is een supercomputer die genoemd is naar haar oprichter, Thomas J. Watson. Hij verwerkt gegevens met een snelheid van 80 teraflops per seconde. De computer heeft de beschikking over 90 servers, waar het 200 miljoen pagina's aan informatie kan opslaan.

Watson werd voor het eerst commercieel ingezet in 2013, toen het artsen van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center hielp om behandelingen op te stellen voor mensen met longkanker. Het doel was om patiënten, op kostenefficiënte wijze, de beste behandeling te geven. Het zijn echter niet alleen best practices wanneer het over Watson gaat. Het MD Anderson Cancer Center in Houston was na vier jaar 62 miljoen dollar armer, maar ontevreden met het resultaat en stopte het project.