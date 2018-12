Hoe je Windows 10 gebruikt zonder Microsoft-account

Wanneer je voor het eerst een upgrade naar Windows 10 uitvoert, word je aangemoedigd om je aan te melden met een Microsoft-account. Dit heeft een aantal voordelen, omdat hiermee alle Windows 10-apparaten die je hebt gegevens en voorkeuren synchroniseren voor de verschillende Microsoft-diensten, zoals OneDrive en de Windows Store.

Maar deze uitwisselingsfunctie betekent ook dat je een behoorlijk deel van je persoonlijke informatie aan Microsoft overlevert, waar toch niet iedereen zich helemaal prettig bij voelt. Maar geen nood, want de goede mensen bij Redmond hebben het zo ingericht dat je helemaal vrij bent om in plaats daarvan een lokaal account aan te maken, en het instellen ervan kost je slechts een paar minuten. Ziehier hoe je Windows 10 kunt instellen zonder Microsoft-account.

Er zijn een aantal manieren om in te loggen met een lokaal account. Je kunt een aparte gebruiker aanmaken, wat betekent dat je tussen de twee kunt wisselen, of je kunt je bestaande Microsoft-gebruikersaccount vervangen door een lokaal account. Dit is geen permanent of destructief pad, omdat je het MS gebruikersaccount kunt herstellen door het proces terug te draaien, maar het is de moeite waard om op te merken dat onze testmachine problemen ondervond na het gebruik van deze techniek, die al dan niet veroorzaakt zijn door de verandering. Zorg er dus voor dat je een volledige systeemback-up maakt voordat je begint.