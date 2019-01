Wat je meteen moet doen met een Fusion Drive: back-uppen

Solid state drives (SSD's) zijn erg betrouwbaar, snel en hebben consistente prestaties. Ze hebben geen last van de issues die zelfs de best ontworpen traditionele magnetische schijven (HDD's) hebben, zoals negatief beïnvloed worden door blootstelling aan magnetische velden of mechanisch falen door de bewegende onderdelen van de HDD.

Hogere prijs

Het nadeel is dat flashgeheugen veel kostbaarder is per GB en de prijs van SSD's is dan ook al jaren best hoog. Bijna alle andere componenten van computers - van processoren tot werkgeheugen en beeldschermen - zijn flink gedaald qua prijs terwijl de kwaliteit jaar na jaar verbetert. SSD's volgden aanvankelijk ook die lijn, vooral op het gebied van drives met een lagere capaciteit, maar wist dat de laatste tijd niet door te zetten.

Dat komt omdat de vraag naar flashchips is toegenomen door de opkomst van mobiel, maar de prijs van de productie is ondertussen ongeveer hetzelfde gebleven. Het resultaat is dat de prijs van SSD's zelfs is gestegen. Dat betekent dat je een SSD van een terabyte zo'n 200 euro kost, maar dezelfde capaciteit van een HDD kost je rond de vijftig euro. In het geval van Apple zorgt de marge erop ervoor dat het toevoegen van een SSD van 512 GB ervoor dat je zo'n 750 euro meer betaalt.

Fusion Drive

Een manier waarop Apple besloot competitiever te kunnen zijn was met de komst van de Fusion Drive, een hybride van een HDD met een stukje SSD-opslag. Dit zes jaar geleden geïntroduceerde component heeft snelle flashchips en een langzame harde schijf (5400 rpm) aan boord. Zo kunnen de systemen snel booten en vlug apps aanspreken, terwijl de HDD voor capaciteit tegen een veel lagere kostprijs zorgt.