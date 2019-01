De 3 belangrijkste redenen om te leasen in plaats van kopen

Hier vind je de drie belangrijkste redenen om te kiezen voor lease.

1. Geen directe grote investering

Om de cashflow gezond te houden, zijn grote investeringen niet altijd mogelijk. Tegelijkertijd is er allerhande apparatuur die je bedrijf niet per se hoeft te bezitten, zoals printers, laptops en het koffie-apparaat. Leasen kan dan uitkomst bieden. Je betaalt een vast bedrag per maand in een vooraf afgesproken aantal termijnen.

2. Voorspelbare cashflow

Lease betekent dat de kosten voorspelbaar en gelijkmatig zijn, wat voor het financiële overzicht gunstig is. Overigens is het interessant om de financiële afdeling mee te nemen in de lease-overwegingen, want sommige vormen van lease bieden ook belastingtechnische voordelen.

3. Werken met de laatste technologie

Eén van de belangrijkste redenen waarom bedrijven apparatuur leasen is het kunnen werken met de laatste technologie. Waar je bij het kopen van apparatuur daar vaak zo lang mogelijk gebruik van maakt, kun je met lease makkelijker een technologierefresh toepassen zonder hoge extra investeringen.

Goed om te weten

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt: de garanties op de apparatuur zijn bij lease en koop gelijk. En zowel bij lease als bij koop kunnen extra diensten meegeleverd worden door een dealer, zoals het gebruiksklaar maken van IT-middelen.

Van server tot koelkast en koffiemachine, van smartphone tot printer: alles voor op kantoor kun je leasen. Het is dus de moeite waard om je apparatuur aan te schaffen bij een partij die lease aanbiedt.

Meer weten over de overwegingen tussen lease en koop? Download dan de whitepaper.