Tim Cook verandert naam speciaal voor Trump

Cook laat weten dat hij z'n naam op Social Media heeft veranderd naar Tim Apple. Tenminste, Tim in combinatie met de Apple-emoji ( "Tim ", deze emoji is alleen te zien op apparaten met macOS en iOS). Dit zorgt ervoor dat meme-makers nog meer grappen en grollen over de "verspreking". Cook heeft er verder geen woorden aan vuil gemaakt, maar de naamswijziging op social media is nog steeds actief.

Hieronder een kleine selectie van grappen op basis van de verspreking en naamswijziging:

Since Trump called him Tim Apple to his face, Tim Cook should just call him Donald Orange.



I mean, we're not just comparing apples to oranges, right?

