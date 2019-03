Zo speel je jouw PlayStation 4-games op je iPhone

Dit is natuurlijk geen vervanger voor je daadwerkelijke PS4. Het spelen van games op de iPhone via deze methode is in feite een streamingdienst die de games die je op je console draait doorstraalt naar je smartphone. De iPhone zelf host niets, zoals je zou verwachten van een Nintendo Switch, dus als je wifisignaal niet zo jofel is, gaat dit een slechte ervaring opleveren.

Maar dan nog: PS4-games op je iPhone! De mogelijkheden zijn, nou ja, beperkt. Vanwege de onvermijdelijke latency-issues en problemen met button-mapping is Remote Play het meest geschikt voor turn-based games of 'walking simulators' en geen games die snelle reactietijd vereisen, zoals Apex Legends. Maar dan nog is dit een coole optie en het kost je niks om te proberen.

Systeemeisen