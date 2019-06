Voor welk besturingssysteem ga jij na Windows 7?

Niet alleen in de wandelgangen, maar ook op fora en social media horen we Windows 7-gebruikers discussieren over leven na Windows 7. Zoals altijd wordt er hard geschreeuwd dat dit het ultieme moment is om over te stappen op Linux (zeker als je geen nieuwe computer gaat kopen).

Ook zijn er gebruikers die, ondanks de gratis aanbieding van Microsoft destijds, netjes gaan upgraden naar Windows 10, een Mac of Chromebook overwegen. Er is zelfs een koppige groep gebruikers die blijft vasthouden aan Windows 7 als de ondersteuning stopt en de risico's aanvaardt.

Wij zijn heel benieuwd hoe het zit met onze lezers. Wat ga jij doen als Windows 7 met pensioen wordt gestuurd?

Wat ga jij doen als de Windows 7 ondersteuning stopt? Upgraden naar Windows 10 Ik heb mijn systeem al bijgewerkt naar Windows 10 Overstappen op Linux Overstappen naar Apple's macOS Ik blijf Windows 7 gebruiken Ik ga voor een Chromebook of Chromebox (ChromeOS)





Lees ook: Deze Windows Professional licentie kost minder dan een tientje

Windows 10 upgrade nog steeds gratis