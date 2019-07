4 handige gadgets om de hitte mee te trotseren

In een tijd dat (web)shops de prijzen van ventilatoren verhogen omdat het nu toevallig zulk mooi weer is, zijn er gelukkig ook nog wat winkels die juist stunten met de prijs. Wij hebben de mooiste deals die je kunnen helpen het hoofd koel te houden voor je verzameld en voegen daar nog wat vlijmscherpe algemene aanbiedingen bij.

Bestron vloerventilator

Deze ventilator wordt nog steeds voor een mooie prijs aangeboden en genereert aardig wat wind. Ideaal voor dagen als deze en een mooi alternatief als je geen airco hebt.





Aldorr Mobiele Airconditioner

Als je aan mobiele airconditioners denkt, denk je meteen aan het prijskaartje dat vaak tussen de 300 en 400 euro bungelt. Gelukkig is er, als je goed zoekt, ook nog wel wat te vinden voor een lagere prijs zoals deze Aldorr Mobiele airconditioner. Deze airco heeft een maximale koelcapaciteit van 2,1 kW (7.200 Btu) bij een maximale luchthoeveelheid van 330 m³/h en is geschikt voor ruimtes tot 33 m² / 83 m³.





Cool vest

Is de airco kapot? Kan je niet naar buiten? Is het buiten nog warmer dan binnen waardoor binnen zitten met een kapotte airco aantrekkelijker is maar nog steeds onbehagelijk? Ga voor een Cool Vest. Dit vest houdt je koel met zogenoemde GlacierPacks. Deze pakketten houden je pak lekker koel met een constante temperatuur van 15 graden. Dit kunnen ze tot zo'n twee en een half uur volhouden in een omgevingstemperatuur van 38 graden. De packs kunnen binnen 20 minuten worden "opgeladen" in een bak ijswater.

Laptopkoeler

Heeft je laptop het net zo zwaar als jij of wil je gewoon geen warme computer op je schoot hebben? Kijk dan eens naar deze laptopkoeler. Niet alleen heb je je werk eerder af omdat je apparaat niet begint te throttlen van de hitte, ook je benen zijn je dankbaar omdat je geen hete plak op schoot hebt. Dit apparaat heeft ook nog eens een ingebouwde USB-hub dus je hebt meteen wat extra poorten tot je beschikking.