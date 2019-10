ERTMS wordt onze grootste ICT-uitdaging ooit

Kunnen we dit wel aan, als klein Nederland?

Een terechte vraag. Ons antwoord is natuurlijk 'ja!'. Zeker omdat we nu al grote stappen zetten. Spannende stappen, waar we ontzettend veel zin in hebben. De komende jaren vervangen we namelijk ons huidige, analoge treinbeveiligingssysteem uit de jaren zestig door het geavanceerde European Rail Traffic Management System (ERTMS).

ERTMS, wat is dat precies?

Met deze nieuwe technologie maken we het spoor klaar voor de toekomst. De techniek en communicatie veranderen drastisch. Van het spoor en de baan naar de trein. Van analoog naar digitaal. Daardoor is minder techniek nodig, waardoor de kosten afnemen. Zo verdwijnen de baan-gebonden detectie, de (koper)bekabeling en alle seinen.

Maar er zijn nog meer voordelen

Met ERTMS krijgt Europa één standaard voor treinbeveiliging. Zo reis je makkelijker over landsgrenzen en wordt de trein écht een veel duurzamer alternatief voor het vliegtuig. Ook goederen komen zo sneller van de havens bij het achterland.

En er komen meer treinen

Dankzij de directe communicatie van de trein met de Verkeersleidingposten. Treinen rijden zo veilig dichter op elkaar, en ook sneller. Daardoor kunnen we meer treinen laten rijden en dus meer reizigers en goederen nog veiliger vervoeren. Nu al reizen op bepaalde trajecten 70 procent meer mensen per trein dan via de snelweg. En een goederentrein houdt op dit moment al 56 vrachtwagens van de straat. Met ERTMS wordt de trein alleen nog maar duurzamer.

En niet te vergeten

ERTMS werkt volledig digitaal en geeft van minuut tot minuut aan waar een trein zich bevindt en wanneer er een trein passeert op een overweg. Vanwege de kortere dichtligtijden neemt hierdoor de kans op ongelukken bij overwegen af. Ook rood sein passages zullen af gaan nemen. Twee belangrijke verbeteringen.

Er verandert veel

Er verdwijnen maar liefst 12.000 seinen

We bouwen uiteindelijk meer dan 7.000 kilometer spoor om

En het werk van meer dan 15.000 medewerkers in de spoorsector zal nooit meer hetzelfde zijn.

Dus hoe pakken we dit project aan?

Wij als ProRail hebben een sleutelrol bij dit project gekregen. Alles doen we stap voor stap. Een voorbeeld: in plaats van seinen komen er gele balises in het spoor. Door die balises weten we waar de trein zich bevindt en weet de machinist wat hij kan en moet doen. Een volgend ERTMS level gaat nog verder. Dan verdwijnt de treindetectie uit het spoor en verloopt alle communicatie via het communicatiesysteem GSM-R.

Maar we kunnen het niet alleen

Daarom werken we samen met de hele spoorsector. Want je begrijpt dat het systeem alles en iedereen raakt - vervoerders, machinisten, aannemers en ICT-systemen. Leuk is dat we op de baanvakken Amsterdam - Utrecht en de Betuweroute al onder ERTMS rijden. En de komende veertien jaar maken we er nog zeven baanvakken bij. Tot 2030 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,4 miljard euro hiervoor beschikbaar. Om dit alles voor elkaar te krijgen, hebben we natuurlijk wel vakmensen nodig, zoals jij.

Werk jij als ICT'er ook mee?

ERTMS is de volgende stap in de digitalisering. Dat is een dynamische wereld. Omdat treinen dichter op elkaar rijden, biedt dat kansen, maar vraagt het ook veel van ons. Hoe pak je het aan? Hoe zorg je ervoor dat het systeem niet gehackt wordt?

Wil jij ook meedenken en meewerken aan vervoer waar Nederland beter van wordt? Kijk dan op werkenbijprorail.nl/ict. Zie je niet direct een passende vacature? Maak dan een job alert aan.

Arjen Boersma is Manager CIO Office bij ProRail