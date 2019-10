Webwereld gaat op de schop

We hebben de laatste jaren flink geëxperimenteerd met Webwereld en dat heeft z'n vruchten afgeworpen. Het is dan ook tijd om Webwereld los te maken van het B2B platform van IDG en op dit moment leggen we de laatste hand aan een nieuwe Webwereld-site waarop de artikelen die we nu schrijven beter tot uitdrukking komen.

Door ervaringen met voorgaande migraties weten we natuurlijk dat niet alles direct perfect zal zijn. Maar we zien dit als een nieuw begin van waaruit we verder gaan bouwen om jullie steeds beter van dienst te zijn.

We kijken dan ook enthousiast vooruit naar maandag en we willen deze overgang graag met jullie vieren. Daarom geven wij komende week in samenwerking met onder andere QNAP, EPSON, D-LINK, AVM, Teufel, Yamaha, TP-Link en OPPO een aantal leuke cadeaus weg.

Maandag gaat het beginnen, dus houd de site dus in de gaten! Dan mis je niets.