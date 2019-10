Niet alleen wij zijn enthousiast over onze nieuwe site, maar ook onze partners. QNAP, EPSON, D-LINK, AVM, Teufel, Yamaha, TP-Link, OPPO en Norton hebben al producten ter beschikking gesteld waarmee we de migratie van Webwereld met jullie kunnen vieren.

Natuurlijk verklappen we nog niet wat we precies weggeven, maar aan de partners kun je al wel zien dat het de moeite waard is om maandag even langs te komen. Tot op onze nieuwe site!

De launch partners van de nieuwe Webwereld-site: