15 verkoelende adviezen bij extreme hitte

De temperatuur bereikt vandaag en morgen recordhoogten met waarden van meer dan dertig graden. Hoewel een groot deel van de kenniswerkers in deze periode vakantie viert, moet een groep diehards de kar gewoon blijven trekken. Hoe leid je dat als IT-manager in goede banen? 15 adviezen om enigszins te kunnen werken in een hittegolf.

1. Gebruik een Cool vest

Is de airco kapot? Kan je niet naar buiten? Is het buiten nog warmer dan binnen waardoor binnen zitten met een kapotte airco aantrekkelijker is maar nog steeds onbehagelijk? Ga voor een Cool Vest. Dit vest houdt je koel met zogenoemde GlacierPacks. Deze pakketten houden je pak lekker koel met een constante temperatuur van 15 graden. Dit kunnen ze tot zo'n twee en een half uur volhouden in een omgevingstemperatuur van 38 graden. De packs kunnen binnen 20 minuten worden "opgeladen" in een bak ijswater.

2. Gebruik een airco zoals het hoort

Laat de airconditioning al in de nacht maximaal koelen, zodat het overdag zo koel mogelijk blijft op de werkvloer. Het is niet verboden om ramen en deuren open te zetten bij gebruik van een airco, maar de airconditioning koelt beter bij een zoveel mogelijk gelijke temperatuur. Een raampje openzetten zorgt er in de praktijk voor dat de airco harder moet werken en mogelijk ook minder goed koelt. Sla niet te ver door. Niet iedereen werkt harder in een omgevingstemperatuur van 15 graden.

3. Zet zoveel mogelijk pc's uit

Het klinkt misschien gek, maar ieder apparaat dat aan staat is er bij fikse warmte één te veel. Zet daarom zoveel mogelijk computers en servers uit, want deze dragen allemaal bij aan de warme temperatuur op de vloer. Hetzelfde geldt voor lampen.

(Maak bij voorkeur gebruik van het energiebeheer in Windows om computers zichzelf in standby-modus te zetten als ze niet worden gebruikt, dit scheelt energie en warmte.)