7 kaarten van openbare tappunten voor drinkwater

In het verleden had je bijvoorbeeld de Dopper-app voor een totaaloverzicht van tappunten in Nederland, maar sinds het verdwijnen van deze applicatie, hebben we nog geen goede vervanger gevonden. (Mocht je iets weten, laat het ons graag weten in de reacties hieronder.)

De gegevens zijn veelal verspreid over verschillende dataresources en omdat het veelal open data is, zal het toch niet lang duren voordat een ontwikkelaar in dat gat springt? Hier volgt een aantal plekken online waar je informatie kunt raadplegen over tappunten in de buurt.

De NS heeft de afgelopen jaren watertappunten ingezet op verschillende stations, met als doel om er uiteindelijk tweehonderd te hebben. Eerder dit jaar vierde de NS nog dat er inmiddels twintig tappunten waren, inmiddels zijn dat er negentig geworden. Op de kaart (PDF) van de spoorwegen staan ze allemaal vermeld.

Een bekende optie is de drinkwaterkaart. Deze geeft een overzicht van gratis tappunten in de buurt. Ook heeft de site informatie over plaatsen waar je naar het toilet kunt (een logisch verlengde van een resource die over drinkwater gaat), met onder meer een link naar de HogeNood-app, die ook nog eens uiterst nuttig is voor bijvoorbeeld mensen met een IBD of blaasaandoening.

Bij diverse ondernemingen kun je tegenwoordig binnenlopen om je waterfles bij te vullen, wat een initiatief is om ervoor te zorgen dat er minder plastic wordt verspild. Op de website publiekwater.nl vind je een kaart met de 139 locaties in Nederland die al meedoen en waar je kunt aankloppen tijdens de hitte (of daarbuiten) om je water aan te vullen.

Ook provinciale drinkwatervoorzieningen bieden vaak een eigen kaart met taplocaties, zoals PWN in Noord-Holland op deze site en het Noord-Brabantse Brabant Water hier. Je hebt zelfs heel lokale kaarten, zoals de drinkwaterzuilen in Nijmegen (die altijd beschikbaar zijn, niet alleen tijdens de vierdaagsefeesten) of dit overzicht van watertappunten in de gemeente Amsterdam.