Young Professionals aan de slag als Business Analist IT bij UWV

We laten twee Analisten in opleiding bij UWV, Youssra Saber en Auke van der Veen, aan het woord. Tijdens hun traineeship bij UWV werden ze getriggerd door de verschillende doorgroeimogelijkheden. Juist op dat moment startte UWV met een klas Business Analisten IT in opleiding. Youssra: "Met deze klas hebben we diverse trainingen gevolgd, waaronder de Business Analysis Practice, Requirements Analyse en Probleem- en Veranderanalyse. De kennis kan ik meteen toepassen in de praktijk. Omdat ik met deze trainingen certificaten heb behaald, vergroot het mijn employability ook. UWV investeert veel in vakmanschap."

Youssra kwam per toeval in aanraking met UWV en was aangenaam verrast: een veelzijdig bedrijf dat veel te bieden heeft. "Naast de diversiteit die mij aanspreekt, vind ik het erg fijn dat ik middels mijn werk actief en maatschappelijk betrokken kan zijn. Werken bij UWV staat immers gelijk aan werken aan de beste dienstverlening voor alle mensen die terugvallen op de sociale zekerheid."

IT aangepast aan dienstverlening

"Met 1,2 miljoen klanten die maandelijks een uitkering van UWV ontvangen, is IT hét fundament: al onze producten en diensten zijn afhankelijk van IT. IT bij UWV is complex, maar dat maakt het ook zeer uitdagend," vertelt Youssra enthousiast. Het IT landschap bij UWV bestaat uit zo'n 400+ applicaties, die allemaal met elkaar moeten communiceren, en 1000+ koppelingen. "Als Business Analist IT analyseer je hoe een verandering de huidige applicaties en koppelingen raakt. Dat is complex door de hoeveelheid data en legacy. Het programma WORKit brengt daar een belangrijke verandering in. Met WORKit nemen we de dienstverlening als uitgangspunt, en passen daar vervolgens onze IT op aan," vertelt Youssra. Dit vergroot de flexibiliteit en wendbaarheid van de IT en de daarbij horende processen.

Oplossen van gebruikerswensen

"Eén van de leukste dingen in mijn vak, is de afwisseling tussen het oplossen van gebruikerswensen van onderaf en het doorvoeren van beleid en wet- en regelgeving van bovenaf," zoals Auke het treffend verwoordt. Omdat UWV als uitvoeringsinstituut rechtstreeks onder het ministerie van SZW valt, is UWV hét orgaan om wet- en regelgeving in de sociale zekerheid door te voeren. Uiteraard ná uitvoerige toetsing op haalbaarheid. Als Business Analist IT kun je hierin het verschil maken. Bijvoorbeeld door slimme oplossingen te bedenken die, in de complexe en grote organisatie, zorgen voor snelheid in het proces. Youssra introduceerde met haar collega's de 'nader onderzoek sessie': "een Agile-sessie voor alle betrokkenen. Hierdoor werd het gemakkelijker om de business analyse snel op te leveren. Een soort pressure-cooker dus!"

Drie generaties op de werkvloer

En hoe is het dan als nieuwkomer in het vakgebied? Auke: "Het werken met mensen uit verschillende generaties in je team heeft in mijn ogen voor iedereen voordelen. Ik kan veel leren van mensen die al langer bij UWV werken en tegelijkertijd werp ik zelf weer een frisse blik op zaken die een patroon zijn geworden."

Doorgroeien

Omdat je als Business Analist IT aan het begin van een veranderproces staat, heb je een belangrijke functie binnen het bedrijf. "Gaaf dat je dit proces kunt beïnvloeden. Zo leer je het speelveld kennen én vergroot je je netwerk: een Analist heeft een geweldige basis om door te groeien," aldus Youssra. Zowel in de diepte als in de breedte kun je je bij UWV specialiseren. Zo is de stap richting Business Consultant een logische vervolgstap: het strategische broertje/zusje van de Business Analist IT. Met technologieën als SaaS en Business Rule Management Systemen wordt de rol van de Business Analist IT bij UWV nog crucialer. Kortom: uitdaging genoeg!